Bianca Censori et Kanye West interdits dans des lieux publics de LA

Une fois de plus, Bianca Censori a attiré tous les regards lors d’une sortie en public aux côtés de Kanye West. L’épouse du rappeur arborait une tenue des plus excentriques lors de leur dernière sortie : une robe bandage ultra-moulante qui dévoilait presque entièrement sa silhouette. Ce choix vestimentaire audacieux, à la limite de l’indécence, a suscité de nombreuses réactions.

Cette apparition fait écho à celle du Chateau Marmont où Bianca Censori avait déjà misé sur un décolleté vertigineux. Cette fois-ci, c’est l’intégralité de sa silhouette qu’elle met en avant, au risque de voir sa tenue lui jouer des tours. Contrairement à sa femme, Kanye West affichait un look sobre et décontracté, préférant un ensemble sportswear. Ce contraste saisissant entre les deux styles a une nouvelle fois alimenté les discussions sur leur couple atypique.

Des restaurateurs veulent interdire Bianca Censori dans leurs établissements en raison de ses tenues osées !

Certains propriétaires de commerces et restaurateurs de la région de Los Angeles en ont assez des tenues osées de Bianca Censori et envisagent désormais d’interdire au couple l’accès à leurs établissements afin de protéger les clients et les enfants. Tout cela découle d’un incident récent dans un restaurant barbecue local de Los Angeles où, accompagnée de Kanye West, la jeune femme était arrivée vêtue d’un minuscule bikini argenté qui couvrait à peine le haut de son corps.

Ils ont écrit, comme le rapporte le Daily Mail : “Si je suis propriétaire d’un établissement où ces deux-là souhaitent entrer, je leur dirai par respect pour mes clients que l’entrée leur est interdite.” ou encore “Je ne les voudrais pas dans mon restaurant. C’est totalement inapproprié et ce n’est pas un bon exemple pour les jeunes enfants. Qu’est-ce qui ne va pas chez eux ?” et “Elle a l’air absolument ridicule. Comment un restaurant décent peut-il accepter une cliente vêtue de la sorte ? Même les principaux supermarchés affichent des panneaux en été indiquant que les hauts doivent être portés pour des raisons d’hygiène lors des courses, car des hommes se promenaient torse nu. C’est bien pire.”.