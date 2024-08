Ce rappeur français décroche sa 2ème médaille d’Or aux JO

Le volleyeur et rappeur français, Earvin Ngapeth vient de réaliser l’exploit avec l’équipe de France de volley-ball de remporter son deuxième titre de champion olympique ce samedi après-midi en battant la Pologne (3-0) en finale des JO 2024 de Paris.

L’incroyable exploit d’Earvin Ngapeth et des volleyeurs français aux JO !

Nous parlions de Earvin Ngapeth, il y a quelques jours. Passionné de rap, Il vit pleinement ses passions de sportifs de haut niveau avec l’équipe de France de volley-ball aux Jeux Olympiques et celle de la musique en tant que rappeur sous le nom d’Earvin. L’année dernière, au mois de novembre, il a produit un projet de 8 titres nommé “2024 (2023 évolution)” et dernièrement a sorti le single “Friendzone” en featuring avec S.Pri Noir. Il a déjà plusieurs projets à son palmarès avec un EP sorti en 2019 (Manière) et des albums en 2019 “Rien comme avant” et 2023 “Palmarès”. Sa discographie est disponible en écoute sur les plateformes de streamings.

Ce n’est pas dans la musique que Earvin Ngapeth excelle, mais le sport. Avec l’équipe de France de volley, il vient de réaliser une incroyable performance, les Bleus ont conservé le titre olympique acquis à Tokyo avec le deuxième titre de leur histoire après une victoire en trois manches contre la Pologne dans une ambiance folle de l’enceinte de l’Arena Paris Sud. pour porter le total de la France des médailles d’or à 15 avec un cumul de 57 médailles pour le moment avec l’argent et le bronze.

