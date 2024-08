Booba réagit au triomphe d’Imane Khelif aux JO

Booba a réagi à la récente victoire d’Imane Khelif aux Jeux Olympiques de Paris 2024, a été assombrie par une polémique d’une violence inouïe à son encontre avant son triomphe. Accusée à tort d’être un homme par certains de ses adversaires, la boxeuse algérienne s’est retrouvée au cœur d’une tempête médiatique et d’un déferlement de haine sur les réseaux sociaux.

Booba apporte son soutien Imane Khelif en réaction à sa victoire

Face aux critiques, Imane Khelif a répondu sur le ring en remportant les combats et en décrochant la médaille d’or. Après ce triomphe, elle a obtenu le soutien de Booba qui a adressé un message en sa faveur avant la finale avant de récidiver pour la féliciter de sa victoire. “Son père a dit que c’était une femme. C’est sa petite fille ! Si c’était un homme, bien sûr que ce serait injuste, mais as-tu vu le Taïwanais en face ? Moi je te dis, il n’est pas clair lahuiss. On attend la vidéo de son daron. J’espère qu’elle va gagner et tu t’éteindras comme la sombre m* que tu es.”, a écrit le rappeur du 92.

Pour conclure, Booba a exprimé son indignation : “Le monde est tellement parti en coui**es qu’aujourd’hui, on change ton genre à ta place. Tu es une femme depuis 25 ans, tu boxes chez les femmes depuis toujours et puis un beau jour, tu es qualifiée aux J.O. Et soudain, tu apparais sur le ring habillée de rouge et tu distribues des coups impressionnants à tous ceux qui te défient. Tu te réveilles et là, à la surprise générale, tu es déclarée homme, car cette puissance venant du nord de l’Afrique est inexplicable. Honte à eux, gloire à nous.”. Une belle prise de parole de B2O qui réconforte certainement la principale intéressée.

Le monde il est tellement parti en couilles qu’aujourd’hui on change ton genre à ta place. Tu es une femme depuis 25 ans tu boxe chez les femmes depuis toujours et puis un beau jour tu es qualifiée aux J.O. Et puis tout à coup tu déferles habillée de rouge sur le ring et tu… — Booba (@booba) August 9, 2024

.@55Bellechasse Son père a dit que c’était une femme. C’est sa petite fille! Si c’était un homme biensur que ce serait injuste mais t’as vu en face le Taïwanais moi j’te dis il est pas clair lahuiss 🤣🤣🤣 On attend la vidéo d’son daron 🤣 J’espère qu’elle va gagner et tu… pic.twitter.com/9V0th1fXbr — Booba (@booba) August 9, 2024