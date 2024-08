Nekfeu et Alpha Wann défiés par Booba, “je les plie en 2”

Le titre de Booba, “Dolce Camara“, en featuring avec SDM, continue de susciter de nombreuses réactions pour sa pique contre Demdem, la compagne de Gims, cette fois-ci c’est Nekfeu et Alpha Wann qui en font les frais des attaques de B2O.

Booba provoque Alpha Wann et Nekfeu !

Inspiré de sa rivalité de longue date avec Gims, ce morceau a rencontré un succès phénoménal, obtenant la certification de single de diamant. Fort de ce succès, Booba n’a pas hésité à relancer les hostilités avec ses adversaires musicaux. Dans une série de publications sur les réseaux, le rappeur du 92i a ciblé Nekfeu et Alpha Wann en réponse à un internaute, qu’il accuse de ne pas être à la hauteur de son talent. Il a également adressé un message à Dadju, en référence à une phrase prononcée par ce dernier dans une vidéo devenue virale qu’il reprend dans le titre “Dolce Camara” pour s’en prendre à Demdem.

“Ils peuvent pas faire ça, ils savent pas rapper. Ni Ninho, ni Gims, ni personne. Personne ne peut affronter le duc en rap pur sans auto thune façon 6G etc” s’est félicité Booba suite au succès de “Dolce Camara” est en partie dû à une ligne particulièrement provocante envers la femme de Gims. Booba s’est d’ailleurs félicité sur les réseaux sociaux de l’impact de cette phrase, remerciant ironiquement Dadju pour son inspiration puis en déclarant, “Ils peuvent pas faire ça, ils savent pas rapper. Ni Ninho, ni Gims, ni personne. Personne ne peut affronter le duc en rap pur sans auto thune façon 6G etc…” avant d’être interpellé par un message privé d’un internaute.

“Alpha Wann et Nekfeu peuvent te tenir tête…”, affirme cet internaute. “Ah oui ? J’attends. Ecris leur demande leur s’ils veulent jouer. Bon après, tu as 6 followers, mais bon, tu peux être entendu” réplique Booba avant de provoquer les deux deux rappeurs, “Je reconnais rien, j’les plie en deux. Merci d’être passé”. B2O a ensuite partagé fièrement cet échange en privé dans une story Instagram pour l’afficher à tous en défiant Nekfeu et Alpha Wann.