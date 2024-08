Comment a été créé le faux feat Gims et Booba qui fait des millions des vues

Le faux featuring qui enflamme la toile : Gims et Booba réunis… ou presque ?

Un phénomène musical inattendu secoue les réseaux sociaux depuis quelques jours, un featuring entre Gims et Booba, deux figures emblématiques du rap français, connaît un succès fulgurant. Baptisé “Le Navire“, ce titre a rapidement dépassé les 500 000 vues sur YouTube, suscitant l’engouement des fans et alimentant les discussions sur Twitter avec plus de 1,4 million de vues. Mais derrière ce succès apparent se cache une réalité bien différente.

En effet, si l’idée d’un duo entre ces deux artistes rivaux semble irréaliste, la viralité de ce morceau a tout d’abord poussé de nombreux internautes à croire en l’intervention de l’intelligence artificielle (IA). Pourtant, cette hypothèse est rapidement démentie par les créateurs du titre. Il s’agit en effet, contrairement à ce qu’affirme l’auteur du post sur le réseau social, d’un Mashup réalisé par TT AUTHENTIQUE et non par une IA. Ce dernier a déjà fait le buzz cette semaine avec le mashup du titre “J’me tire” avec Tiakola, une version que Gims a validé en personne.

“Le Navire” est en réalité un mashup, c’est-à-dire un mélange de plusieurs morceaux existants. Dans ce cas précis, il s’agit d’une combinaison de morceaux de Gims et de Booba, habilement assemblés pour créer une illusion de collaboration. Cette technique, loin d’être nouvelle, a été popularisée par les DJ et s’est démocratisée avec l’essor des outils numériques. L’auteur a utilisé les titres “Saint-Tropez” de Gims et “Chicha Menthe” un featuring de Booba avec Bilton. Pour la création du visuel, vous pouvez retrouver les images des clips “Signé”, “Danser”, “Blanche”, “Yolo” et “St-Tropez”.

Ce faux featuring met en lumière la créativité des fans et leur capacité à détourner des contenus existants pour créer de nouvelles expériences musicales. Si l’IA suscite un engouement certain, il est important de rappeler que la musique reste avant tout un art et qu’il existe d’autres manières de créer un tel remix qu’avec l’aide de l’Intelligence Artificielle.