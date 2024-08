Booba dézingue Jean Messiha sur le départ de France de ceux qui sont fiers de leurs origines

Jean Messiha a tenu des propos concernant les personnes ayant des origines qui ont rapidement suscité des réactions dont celle de Booba. Ces paroles n’ont pas échappé à l’attention de B2O, qui a décidé de répondre sur X (anciennement Twitter). Le fondateur du 92i, connu pour son franc-parler, n’a pas mâché ses mots en adressant un message direct à Messiha.

Booba recadre sèchement à Jean Messiha sur sa déclaration controversée à propos des origines

Jean Messiha, une figure politique souvent au cœur des polémiques, a récemment exprimé des idées très tranchées sur la fierté nationale et les origines des citoyens. Il a déclaré : “Si vous êtes si fier de vos origines, pourquoi ne repartez-vous pas au pays de vos origines ? Parce qu’en France, quand on est Français, c’est d’abord la fierté d’être Français qui doit s’exprimer. En d’autres termes, soit on dit « je suis fier d’être Français », soit on ferme sa grande gueule. La vérité, en France, vos origines, on n’en a strictement rien à talquer.”.

De nombreuses internautes ont critiqué cette vision, estimant qu’elle efface l’apport historique et culturel des étrangers en France. D’autres ont soutenu Jean Messiha, partageant son point de vue sur la priorité de la fierté nationale. “La France n’a pas été libérée par les étrangers, arrêtez avec cette réécriture scandaleuse de notre histoire dont le but est de transformer les envahisseurs en nouveaux libérateurs. Il n’y avait qu’une infime partie d’étrangers qui se battaient dans l’armée française. Et merci à eux. Mais l’armée française était, comme son nom l’indique, FRANÇAISE !”, poursuit Jean Messiha dans sa déclaration controversée avant de se faire remettre en place par Booba.

Avec des millions de followers, les posts de Booba ne passent jamais inaperçus. Le rappeur utilise souvent ces plateformes pour exprimer ses opinions sur divers sujets, y compris des questions sociales et politiques. En réponse aux propos de Jean Messiha, le DUC a posté un message incisif : “Descend dans la rue et fais le ménage grand guerrier. Vas“. Ce message, bien que court, a résonné auprès de nombreux internautes, qui y ont vu une réplique cinglante aux idées de Messiha qui n’a pas donné suite au commentaire du rappeur.