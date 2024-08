Dosseh tacle sèchement Éric Zemmour et Cyril Hanouna

Les rappeurs français ont pris l’habitude de sortir du silence pour s’en prendre à Éric Zemmour et Cyril Hanouna comme dernièrement Booba contre l’animateur de TPMP suite à la sanction de l’Arcom contre C8. Cette fois-ci c’est Dosseh qui vient de s’en prendre au présentateur télévisé ainsi qu’à l’homme politique français d’extrême droite.

Dosseh, figure emblématique du rap français, n’a pas hésité à relayer un message pour faire part de sa méprise contre deux personnalités controversées : Eric Zemmour et Cyril Hanouna. Le premier nommé est connu pour attiser les polémiques avec des propos souvent qualifiés de racistes et le second pour l’instrumentalisation des médias afin d’attiser les scandales et diviser les opinions dans son émission phare, TPMP.

Sans cacher ses opinions, Dosseh n’a pas hésité à prendre position, comme l’avait déjà fait il y a quelques semaines à l’occasion des élections législatives en France, pour voter contre l’extrême droite, en affichant sa satisfaction face aux résultats du deuxième tour des élections. Sur sa lancée, le rappeur a relayé le tweet d’un internaute qui demande lequel entre Hanouna et Zemmour, vous seriez prêt à sauver lors d’une noyade des deux personnalités. Le créateur de contenus Baloo a répondu “L’eau“.

Une réaction appréciée par Dosseh. Il a partagé le commentaire dans une story avec la légende, “Carrément, j’aurais aimé la sortir celle-là“ alors que le tweet a cumulé plus de 780 000 vues sur le réseau social.