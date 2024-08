“Un parcours incroyable”, Booba réagit à la sortie du film Golo et Ritchie

Connus sur les réseaux sociaux avec des millions de fans notamment sur TikTok et Snapchat, Golo et Ritchie présentent leur premier film. À l’occasion de la sortie de ce long-métrage ce mercredi, le duo a pu compter sur le soutien de Booba

En promotion pour ce film, Golo et Ritchie ont accepté de lever le voile sur les coulisses de leur succès. Dans une interview exclusive accordée à Konbini, les deux compères sont revenus sur leurs vidéos cultes et ont évoqué leur relation privilégiée avec Booba, une figure incontournable du rap français. “Booba, on marchera le plus longtemps possible avec lui” ont-ils confié. Les propos du duo se sont confirmés avec la réaction du rappeur français exilé à Miami pour les soutenir dans cette démarche de la réalisation de ce film, disponible aujourd’hui en salle dans toute la France.

“Leur film sort aujourd’hui au cinéma, un parcours incroyable deux cœurs en or Ritchie a une si belle âme, car dépourvu de méchanceté, c’est le meilleur, allez supporter ces génies, vous passerez du rire aux larmes ça redonne de l’espoir en l’humanité.”, a écrit Booba dans son dernier tweet avec un extrait vidéo du passage à la radio Mouv’ de Golo et Ritchie en train de parler de la force apportée par l’ancien membre du groupe Lunatic dans leur ascension. Ils sont notamment revenus sur l’invitation de B2O en 2022 sur la scène du Stade de France. Dans cet extrait, les deux hommes ont d’ailleurs remercié Kopp pour ce soutien.

Synopsis du film : Golo et Ritchie ont grandi dans le même quartier, celui de la Grande Borne à Grigny. Leur amitié est unique : Ritchie est atteint d’un trouble du spectre de l’autisme mais pour Golo, cela ne fait aucune différence. Alors quand Ritchie est renvoyé de son centre éducatif, Golo lui lance un défi : quitter le quotidien de la cité pour traverser la France à vélo. Une aventure humaine sensible pour ces deux amis hors du commun.