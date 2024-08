Kalash réunit 23 000 personnes en Martinique et invite Thierry Henry sur scène

Ce 14 août, le stade de Dillon à Fort-de-France en Martinique a vibré aux rythmes enflammés de Kalash. Le chanteur martiniquais a offert à son public un spectacle d’une énergie exceptionnelle, mêlant tubes incontournables et surprises, le tout devant plus de 23 000 personnes, Thierry Henry l’a même rejoint sur scène.

Kalash met le feu en Martinique avec Thierry Henry !

Pendant plus de trois heures, Kalash a enchaîné les titres, faisant danser et chanter les quelque 23 000 spectateurs présents selon les médias locaux. Des classiques comme “Pran pié” et “Moments gâchés” aux morceaux plus récents, le chanteur a offert un véritable voyage musical à travers sa carrière. Sur scène, l’artiste a multiplié les effets spéciaux, les invités surprises et les changements de costumes, créant une atmosphère électrique qui a marqué les esprits. Accompagné de ses musiciens, Kalash a livré une performance époustouflante qui a fait honneur à son île.

Sur scène, Kalash a convié des nombreux invités tels que Lord Kossity, Mc Janick, Don Miguel, Pleen Pyroman et Saël ainsi qu’un invité plus inattendu en la personne de Thierry Henry, visiblement fan du chanteur, l’ancien joueur de l’équipe de france et entraineur de l’équipe olympique s’est ambiancé devant le public sur le morceau “En Balade” avec Kima devant une foule en délire. Ce concert Ragga Dance hall Reggae a conquis le public Martiniquais.

KALASH, KIMA et THIERRY HENRY ensemble sur scène pour interpréter “En balade” pic.twitter.com/nGfz1hVevc — Cadence (@cadence2k) August 15, 2024

