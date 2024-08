Imane Khelif métamorphosée physiquement après son triomphe aux JO

Imane Khelif, la championne olympique de boxe, a prouvé que la force et la féminité ne s’opposaient pas. Quelques jours après son sacre à Paris 2024, la boxeuse algérienne a dévoilé un tout nouveau look dans une vidéo publiée par un institut de beauté.

Ciblée par des critiques sur son physique, l’incroyable métamorphose d’Imane Khelif !

La boxeuse a été relookée par un institut de beauté algérien ! Cette initiative intervient après une période de harcèlement en ligne où la sportive a été la cible de nombreuses attaques se*istes. Accusée à tort d’être un homme, Imane Khelif a répondu avec brio sur le ring et a choisi de célébrer sa victoire en affirmant sa féminité.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, l’institut de beauté a souligné que la beauté ne se résumait pas à des critères esthétiques imposés. “Imane n’a pas besoin de maquillage ou de talons hauts pour prouver qu’elle est une femme. Sa force et son courage sont sa plus belle parure”, peut-on lire. “L’habit ne fait pas le moine et l’apparence ne révèle pas l’essence d’une personne“, décrit le message de présentation de la séquence.

Parallèlement à cette initiative, Imane Khelif a porté plainte contre plusieurs personnalités publiques, dont Elon Musk, J.K. Rowling et Donald Trump, pour cyberharcèlement et incitation à la haine.