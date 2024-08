Bianca Censori risque une tenue très osée au volant d’une voiture

Nouvelle apparition audacieuse de Bianca Censori qui fait parler ! La controversée épouse de Kanye West, continue de défrayer la chronique avec ses choix vestimentaires toujours plus provocateurs. Récemment, un cliché partagé par sa sœur a mis en lumière un look particulièrement osé de la jeune femme.

Bianca Censori ose une tenue risquée en voiture !

Au volant d’une voiture, Bianca Censori arbore une tenue des plus extravagantes. Vêtue d’un haut délabré et quasi transparent, la jeune architecte semble flirter avec la catastrophe vestimentaire. Les déchirures du tissu laissent entrevoir généreusement le haut de son corps, tandis que le bas, dissimulé sous un collant fin, laisse peu de place à l’imagination. Loin d’être intimidée, Bianca affiche une attitude détachée, le regard fixé sur l’objectif. Un maquillage minimaliste et les cheveux tirées en arrière complètent ce look audacieux, sans aucun accessoire hormis son alliance. Le cliché à découvrir ici a cumulé plus de 12 millions de vues en quelques heures sur Twitter.

Cette nouvelle apparition s’inscrit dans une série de choix vestimentaires provocateurs, en écho aux déclarations passées de Kanye West qui avait évoqué l’idée de renoncer au port du pantalon. Si Bianca Censori avait opté pour une tenue plus sage lors d’un précédent dîner en famille, elle n’en demeure pas moins fidèle à son style audacieux, plus particulièrement lorsqu’elle apparait en public avec son mari, Kanye West.

Par ailleurs, la jeune femme reste discrète sur les réseaux, contrairement à sa sœur qui a récemment partagé des photos de la soirée de lancement de l’album “Vultures 2” de Kanye West. Un événement surprise qui a suscité l’intérêt des fans. Les choix vestimentaires très osés de Bianca Censori continuent de faire l’objet de nombreux commentaires et interrogations. Son style unique, oscillant entre audace et provocation, ne laisse personne indifférent.