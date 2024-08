Shay règle ses comptes avec l’ex de Youssef Boughanem

La relation amoureuse entre la rappeuse Shay et le boxeur Youssef Boughanem, officialisée, ne fait pas l’unanimité. En effet, l’ex-compagne de Youssef Boughanem, Rasaxx Taytay, n’a pas hésité à s’exprimer publiquement sur les réseaux pour critiquer le choix de Shay et dépeindre son ex sous un jour peu flatteur.

L’ancienne membre du 92i a décidé de répondre sur scène pour lui donner encore plus le seum…

Shay réplique aux propos l’ex de Youssef Boughanem !

Dans une série de vidéos, Rasaxx Taytay a accusé Youssef Boughanem d’être un “hypocrite” et a exprimé son incompréhension quant à l’attirance de Shay pour lui. La jeune femme a notamment souligné les différences entre leur mode de vie et leurs valeurs, insinuant que Shay ne serait pas adaptée à l’univers de son ex. Face à ces attaques virulentes, Shay a décidé de réagir. Lors de sa prestation au festival des Vieilles Charrues, la rappeuse a adressé un message clair à son détracteur en interprétant son titre “Même pas bonne”.

Avant d’entamer sa chanson, elle a lancé à la foule : “Il y avait toujours un mec qui était à fond sur moi et t’avais toujours cette meuf qui avait la haine que ce mec était à fond sur moi parce qu’elle le kiffait. Vous connaissez ça ou pas ? On va lui répondre. Vous m’ambiancez, on va lui donner encore un peu de seum.”.

Cette réplique cinglante a rapidement fait le tour des réseaux, suscitant de nombreuses réactions. Les fans de Shay ont applaudi sa réponse, tandis que d’autres internautes se sont interrogés sur les raisons qui poussent les ex à se lancer dans des guerres médiatiques aussi virulentes.