Tout savoir sur le fonctionnement de l’IPTV et comment y souscrire

L’IPTV, ou “Internet Protocol Television” fait débat en France ces derniers jours suite au lancement de la nouvelle saison de Ligue 1 2024/2025 avec DAZN comme diffuseur officiel des matchs ainsi que beIN SPORTS. Des millions des fans de football français jugent l’offre de DAZN beaucoup trop chère et se tournent vers l’illégalité pour suivre les rencontres avec l’IPTV.

IPTV est un service qui permet de regarder la télévision via une connexion internet plutôt que par des moyens traditionnels comme le câble ou le satellite. Au lieu de recevoir des signaux télévisés par une antenne ou un câble, l’IPTV utilise des réseaux à large bande pour diffuser du contenu en streaming.

Comment fonctionne l’IPTV ?

L’IPTV fonctionne en transmettant les émissions de télévision sous forme de données via le protocole internet (IP). Les fournisseurs IPTV possèdent des serveurs qui hébergent les flux vidéo des chaînes de télévision. Ces flux peuvent inclure des chaînes en direct, des films, des séries, et d’autres types de contenu vidéo.

Les utilisateurs peuvent accéder à ces flux en utilisant un appareil compatible, comme une Smart TV, un ordinateur, une tablette, un smartphone, ou un boîtier IPTV (comme un Amazon Fire Stick ou un décodeur Android). Le contenu reçu est décodé par l’application ou le logiciel IPTV utilisé, puis affiché sur l’écran de l’utilisateur.

L’IPTV se divise en trois grands types de services, la Télévision en direct (Live TV), la vidéo à la demande (VOD) ainsi que la TV en différé.

Souscrire à un service IPTV est généralement simple. Il faut choisir un fournisseur IPTV pour cela faites des recherches pour trouver un fournisseur réputé et fiable. Certains des meilleurs fournisseurs incluent IPTV Smarters, Xtreme HD IPTV, ou encore Euro IPTV.

Une fois le fournisseur choisi, rendez-vous sur son site internet pour vous abonner. Vous devrez choisir un forfait en fonction de la durée et des options. Installer l’application IPTV et après avoir souscrit, vous recevrez généralement un lien pour télécharger une application ou un logiciel compatible avec votre appareil. Installez l’application sur votre Smart TV, smartphone, ordinateur ou autre appareil.

Lors de la première ouverture de l’application, il vous sera demandé de saisir des informations comme l’URL de la playlist M3U, le nom d’utilisateur et le mot de passe que vous aurez reçus lors de la souscription. Une fois configuré, vous pouvez commencer à regarder vos chaînes préférées en streaming.

Avantages et inconvénients de l’IPTV

Au niveau des avantages, vous aurez une grande variété de chaînes et de contenus disponibles, l’accès à la télévision en direct, à la demande, et en différé ainsi qu’une compatibilité avec une grande variété d’appareils.

Pour les inconvénients, cela nécessite une connexion internet rapide et stable. La qualité du service peut varier en fonction du fournisseur et enfin certains services IPTV peuvent être illégaux ou non autorisés dans certains pays.

L’IPTV offre une alternative moderne et flexible à la télévision traditionnelle. Que ce soit pour regarder des chaînes en direct, profiter de films à la demande, ou rattraper des émissions passées, l’IPTV s’adapte à vos besoins. Cependant, il est crucial de choisir un fournisseur de confiance pour garantir une expérience de visionnage fluide et légale.