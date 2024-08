Gucci Mane se promène dans les rues de Milan et personne ne le reconnait

Habitué aux projecteurs et aux foules en délire, Gucci Mane a récemment vécu une expérience inattendue lors d’un séjour en Italie où il ne semble pas aussi populaire qu’aux États-Unis. Le rappeur américain a partagé sur les images de sa surprise de passer incognito dans les rues de la ville de Milan.

Gucci Mane passe incognito en Italie

Dans la vidéo relayée par Gucci Mane, il se pavane dans les rues de Milan sans que personne le reconnaisse. Cette anecdote a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, la séquence a été visionnée plus de 12 millions de fois sur X, suscitant de nombreuses réactions. En effet, il est rare de voir un rappeur de la stature de Gucci Mane avec plus de 14 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify passer inaperçue. Cette scène rappelle également celle d’autres rappeurs tels que Lil Pump et Travis Scott qui étaient passés inaperçus en public lors d’un séjour au Japon.

Dans une interview précédente, Gucci Mane a évoqué son rapport à la réussite et à l’argent. Il avait notamment déclaré que la stabilité financière était essentielle pour le bonheur d’un couple. Cette déclaration avait suscité de vives réactions, certains internautes l’accusant de matérialisme. Le séjour en Italie de Gucci Mane vient ainsi rappeler que même les plus grandes stars ont besoin de moments de répit et de tranquillité,