La Fouine métamorphosé, sa ressemblance avec Mohammed Henni amuse les fans

La transformation physique de La Fouine intrigue encore les internautes suite à la diffusion de sa dernière vidéo dans une story Instagram en train de s’entrainer à la boxe.

La Fouine, de retour au sommet de sa gloire depuis son passage à la cérémonie des Flammes au printemps dernier, continue de surprendre ses fans. Récemment, une vidéo de l’artiste en pleine séance d’entraînement de boxe a suscité de nombreuses réactions. Si son physique musclé impressionne toujours autant, c’est surtout une ressemblance frappante avec un autre personnage public qui a interpellé les internautes, la vidéaste Mohammed Henni.

“J’ai cru, c’était Mohammed Henni”, la ressemblance troublante de La Fouine avec le Youtubeur !

Depuis quelques années, La Fouine a opéré une transformation physique remarquable. Le rappeur du début de sa carrière à l’allure plus frêle a laissé place à un athlète aux muscles saillants. Cette métamorphose est d’autant plus impressionnante qu’après l’annonce de deux concerts à Bercy prévus pour 2025, Laouni poursuit ses entraînements intensifs à la salle et s’adonne aussi aux sports de combat comme la boxe.

La Fouine a en effet partagé une vidéo d’une séance d’entraînement à la boxe. Si les fans ont apprécié de le voir aussi actif physiquement, c’est une comparaison physique avec Mohammed Henni qui a retenu leur attention. De nombreux internautes ont souligné les points communs entre les deux hommes, notamment de la coupe de cheveux. Cette ressemblance inattendue a suscité de nombreux commentaires amusés et ironiques sur les réseaux. Certains internautes ont même affirmé que les deux hommes étaient désormais des sosies.

“J’ai cru, c’était MOMO HENNI”, “J’ai cru c t Mohamed henni fort le même ventre et la même coupe et le même shadow”, “Mohammed henni qui se met au sport” ou encore “Il a changé mohamed henni” peut-on lire dans les réactions des internautes.