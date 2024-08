Jul, plus gros vendeur du rap en France est-il le N°1 des rappeurs français ?

Jul, peut-il être considéré comme le premier rappeur de France ?

Ces dernières années, Jul, de son vrai nom Julien Mari, est incontestablement devenu l’un des rappeurs les plus populaires de la scène rap française. Mais est-il vraiment le premier rappeur de France ?

Les chiffres de vente et les certifications

Depuis le début de sa carrière, Jul a accumulé un nombre impressionnant de disques d’or, de platine et même de diamant tout en multipliant les projets avec au minimum deux sorties d’albums par an. Avec plus de 20 albums en moins de 10 ans à son actif, il a vendu des millions d’exemplaires, ce qui le place parmi les artistes les plus vendus en France avec plus de 7 millions de disques vendus. Ces chiffres le situent au sommet du rap français en termes de volume de ventes.

La popularité

Jul jouit d’une immense popularité, notamment auprès des jeunes. Il a su créer une véritable communauté de fans fidèles qui ne s’affaiblit pas au fil des années. Sa capacité à produire des tubes qui deviennent rapidement viraux et figurent dans les playlists en fait un acteur majeur de la scène musicale. Il compte actuellement plus de 8 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify et 7 millions d’abonnés sur Youtube.

L’impact culturel

Le style musical de Jul, qui mélange rap, chant, et auto-tune, a influencé de nombreux artistes et a contribué à définir une nouvelle vague du rap français. Sa musique, souvent décrite comme accessible et proche des réalités de ses fans, résonne fortement dans les quartiers populaires, particulièrement dans le sud de la France et sa ville natale, Marseille.

La critique

Malgré son succès commercial, Jul n’a pas toujours été encensé par la critique. Certains le reprochent d’avoir une approche trop “productive”, avec des paroles répétitives et un usage intensif de l’auto-tune. Néanmoins, il reste respecté pour son authenticité et sa capacité à rester fidèle à lui-même malgré son succès.

Dire que Jul est le premier rappeur de France dépend donc du critère que l’on privilégie. En termes de ventes et de popularité, il est indéniablement l’un des leaders. Toutefois, si l’on parle d’influence culturelle, d’innovation artistique, ou de reconnaissance critique, d’autres artistes peuvent également revendiquer ce titre.

Quoi qu’il en soit, Jul occupe une place prépondérante dans le paysage du rap français et son impact est indéniable.