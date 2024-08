Fianso répond sur sa fin de carrière de rappeur

La réponse de Fianso sur sa fin de carrière de rappeur va décevoir les auditeurs de rap français, il vient d’annoncer une bien triste nouvelle aux fans.

La fin d’une ère pour Fianso, il ne sortira plus d’album !

Depuis la parution de son album “La Direction“, le troisième de sa carrière, Sofiane s’est fait discret dans l’industrie musicale avec quelques featurings et un nouveau volet de “JeSuisPasséChezSo” l’année passée, de quoi susciter l’interrogation des fans sur la suite de sa carrière dans le rap sachant qu’il enchaine les projets au cinéma depuis 2018 avec plusieurs longs métrages ou encore des séries télévisées. À l’occasion d’une session de questions/réponses avec les internautes sur Instagram, Fianso a réagi sur le sujet de la suite de son aventure dans le rap.

Un internaute a demandé à Sofiane de sortir des nouveaux morceaux. “Je reviens de temps en temps pour le plaisir la miff ! Mais la place est aux plus jeunes aujourd’hui, c’est l’ordre des choses, et c’est très bien comme ça. Laisse-moi partir, tête haute, avec mes coupes et mes médailles ! C’était ça mon rêve.”, a déclaré Fianso pour annoncer officiellement qu’il ne compte plus produire aucun album et va prendre du recul avec le monde de la musique, même s’il se permet encore de sortir quelques fois encore des inédits juste pour le plaisir.

Sofiane a ensuite précisé que le label Affranchis Music continue de rester productif même sans lui, puis réaffirme à un autre fan ne pas sortir d’autre projet musical en assurant avoir fait “le tour du truc”.