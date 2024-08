Les risques à suivre la Ligue 1 avec l’IPTV

La hausse des abonnements pour suivre la Ligue 1 a poussé de nombreux supporters à se tourner vers des solutions alternatives, notamment l’IPTV illégale. Mais quels sont les risques encourus en utilisant ces services ?

Les risques de l’IPTV illégale

L’IPTV, acronyme d’Internet Protocol Television, désigne initialement la télévision diffusée sur internet. Elle permet de regarder des chaînes de télévision et des contenus à la demande via une box internet. Toutefois, le terme “IPTV illégale” désigne des services qui diffusent des contenus protégés par des droits d’auteur sans autorisation, notamment des matchs de football.

Ces services sont souvent proposés à des prix défiant toute concurrence, via des boîtiers ou des liens d’accès vendus sur les réseaux sociaux ou par le bouche-à-oreille. Ils permettent aux abonnés d’accéder à un large catalogue de chaînes, y compris celles diffusant la Ligue 1, sans avoir à souscrire d’abonnement auprès des diffuseurs officiels.

L’utilisation de services IPTV illégaux comporte de nombreux risques :

Poursuites judiciaires : Les personnes utilisant ces services s'exposent à des poursuites pénales pour recel de contrefaçon.

Qualité médiocre : Les flux vidéo sont souvent de mauvaise qualité, avec des coupures fréquentes et des images pixelisées.

Risques pour vos appareils : Les boîtiers IPTV illégaux peuvent être porteurs de virus et de logiciels malveillants.

Soutien au piratage : En utilisant ces services, vous encouragez le piratage et mettez en péril l'économie du sport.

Selon Libération, quiconque utilise un service IPTV illégal se rend coupable de recel de contrefaçon et s’expose à de lourdes sanctions pénales : cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende. Toutefois, les autorités concentrent principalement leurs efforts sur la traque des diffuseurs illégaux, dans le but de démanteler les réseaux de piratage à la source.

Les autorités et les ligues sportives mènent une lutte contre l’IPTV illégale. Les fournisseurs d’accès à internet sont également tenus de bloquer les sites internet diffusant des contenus illégaux.