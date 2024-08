Tout savoir sur la fusillade mortel liée à SCH

Suite à la fusillade à La Grande-Motte le mystère s’épaissit autour de la tentative d’assassinat visant l’entourage de SCH.

Dans la nuit du 26 août, un drame s’est noué à la Grande-Motte. Alors que SCH venait de terminer un concert, le véhicule de son équipe avec 6 personnes à son bord a été la cible d’une fusillade à l’arme lourde, faisant un mort et un blessé grave, le rappeur marseillais n’était pas présent dans le van au moment du drame.

SCH placé sous protection par les enquêteurs !

Si SCH lui-même n’était dans le véhicule au moment des faits, les enquêteurs privilégient la piste d’une tentative d’assassinat ciblée en lien avec un règlement de comptes en rapport avec le grand banditisme. Le véhicule visé était clairement identifié comme appartenant à l’entourage du rappeur, sans savoir si ce dernier était la cible de cette attaque ou non. Le chauffeur, grièvement blessé, a été transporté d’urgence à l’hôpital, tandis qu’un passager a malheureusement succombé à ses blessures.

Les faits se sont déroulés avec une rapidité déconcertante. Selon les témoignages recueillis, un véhicule noir contenant quatre individus aurait ouvert le feu à bout portant sur le van de l’équipe de SCH. Les agresseurs, qui ont pris la fuite, sont activement recherchés par les forces de l’ordre. Une trentaine de douilles ont été retrouvées sur les lieux du crime, témoignant de la violence de l’attaque.

Le mystère demeure sur la motivation des agresseurs !

Un témoin de la scène a décrit à France 3 avoir été réveillé par les détonations. “J’ai cru entendre des pétards”, a-t-il déclaré à France 3. En sortant de son véhicule, il a assisté à une scène de chaos et a tenté de porter secours aux victimes, le temps que les secours arrivent.

Le parquet de Montpellier a ouvert une enquête pour “meurtre en bande organisée”, “tentative de meurtre en bande organisée” et “participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de meurtre et tentative de meurtre”. Les enquêteurs s’intéressent notamment aux éventuels liens entre cette affaire et le milieu du grand banditisme. Les raisons de cette attaque restent pour l’instant obscures. Si la piste d’un règlement de comptes est privilégiée, les enquêteurs n’écartent aucune hypothèse. Les motivations des agresseurs, leur identité et leurs éventuels complices font l’objet d’intenses recherches.

La police a placé sous protection l’hôtel ou loge SCH et a été audition par les forces de l’ordre ce lundi. Pour le moment, il ne s’est pas exprimé publiquement sur cette affaire.