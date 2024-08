Rohff ridiculise les tenues osées de Bianca Censori avec Kanye West

Les tenues extravagantes de Kanye West et de sa compagne, Bianca Censori, ne cessent de faire parler d’elles et n’ont pas manqué de faire réagir Rohff. Après une série de looks audacieux, souvent jugés provocants, le couple continue de défrayer la chronique avec des apparitions remarquées.

Rohff, connu pour ses prises de position sans filtre, a fustigé les choix vestimentaires de Bianca Censori et Kanye West qu’il considère comme excessifs. Sur son compte Instagram, il a publié une story dans laquelle il s’adresse directement au couple, exprimant son incompréhension face à leur style : “Je sais pas il se drogue à quoi, mais le monde va très mal.”.

Rohff s’en prend au style vestimentaire provocateur de Kanye West et Bianca Censori

Rohff critique notamment les tenues transparentes de Bianca Censori, qu’il compare à du “plastique de pressing”. Il dénonce également le style vestimentaire de Kanye West, qu’il qualifie de “flow de chaudronnier”. Ces propos acerbes témoignent d’un certain agacement face à ce qu’il perçoit comme une provocation. “Un flow de chaudronnier et le plastique du pressing sur madame n*e comme un vers. Et la presse va trouver ça innovant MDR new order life”, déclare-t-il en commentaire d’une photo controversée du couple.

Les tenues de Bianca Censori suscitent en effet des nombreuses critiques ces derniers mois, allant de la stupéfaction à l’indignation. Certains observateurs estiment que ces choix vestimentaires sont une manière pour le couple de se démarquer et de faire parler d’eux. D’autres, au contraire, y voient une forme de désinhibition excessive et s’inquiètent pour l’image que le couple renvoie ainsi que de l’emprise que pourrait avoir Ye sur sa compagne.