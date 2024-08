Rohff ridiculise totalement Busta Rhymes vêtu d’une robe

La récente apparition de Busta Rhymes en robe lors d’un concert a déclenché une vague de réactions, notamment de la part de Rohff. Le rappeur français n’a pas hésité à se moquer de son homologue américain, alimentant ainsi la polémique autour de cette tenue vestimentaire inattendue et très féminine.

Le choix de Busta Rhymes de porter une robe sur scène peut être interprété de différentes manières. Certains y voient une simple provocation visant à susciter le buzz et à marquer les esprits. D’autres y perçoivent une volonté de déconstruire les stéréotypes liés à la masculinité et à l’expression de soi dans le hip-hop. Rohff a de son côté un avis tout tranché, il a exprimé sa surprise et sa désapprobation en assurant que des rumeurs ont déjà circulé sur les tendances du rappeur américain par le passé.

En publiant un message sur les réseaux sociaux une image de Busta Rhymes sur scène robe, Rohff a ironisé sur cette transformation stylistique, sous-entendant une certaine déviance par rapport aux codes traditionnels du hip-hop des années 90-2000, “Les bruits courraient déjà depuis 2010 dans les studios de Miami. 2024, tu te dévoiles et te voilà enfin en robe. Madame Jocelyne Busta Rhymes MDR ils vont tous finir avec un tampax”.

Cette sortie de Housni s’inscrit dans un contexte actuel où les questions d’identité, de genre et de représentation sont au cœur des débats dans l’industrie musicale.