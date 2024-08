Gims aurait rendu Black M jaloux de son succès, un dossier compromettant révélé

L’histoire de la Sexion d’Assaut est jalonnée de succès et de collaborations fructueuses. Pourtant, derrière cette façade unie se cachent des tensions qui semblent aujourd’hui éclater au grand jour et faire éclater les raisons de la fin de groupe parisien. Les récentes révélations de leur entourage sur les tensions entre Gims et de Black M mettent en lumière des rancœurs et des rivalités.

Les tensions semblent désormais être réelles dans le groupe. Le mois dernier, Gims s’était autoproclamé meilleur rappeur français, “En terme de lyrics, de punch, vraiment, tu me poses face à un rappeur, n’importe lequel, n’importe quel rappeur, sans orgueil, sans prétention, je vais le laver.”. Les propos de Meugui n’avait pas laissé indifférent Black M, il avait réagi en assurant que dans la Sexion D’Assaut, un autre membre était meilleur que Gims, Lefa, selon son avis, c’est ce dernier le meilleur.

“Tu es KO. Je veux que Black M arrête la musique tout simplement.” lâche un proche de Gims contre Black M !

Cette réaction n’a pas échappé aux proches de Gims, Inso et son petit frère, Bedjik, ils ont ridiculisé Black M en assurant qu’il est jaloux : “Il y a de la jalousie. Comme quand Gims dit : « c’est moi le plus fort des rappeurs, ramène-moi qui tu veux » et (Black M) dit : « pour moi le rappeur le plus fort, c’est Lefa ». Mais on t’a rien demandé. Toi, essaye de nous cheier un tube. Frérot, tu es inexistant. Et lui en off, il m’a toujours dit que j’étais au crochet de Gims alors qu’en vérité, j’ai participé à des tubes. Je m’en fous que tu aies vendu un million de CD si aujourd’hui tu as moins de buzz que Kamini. Tu es KO. Je veux que Black M arrête la musique tout simplement.”.

Face aux propos de Inso et Bedjik, Booba a pris la parole pour défendre Black M dans cette histoire en déclarant : “Tout d’abord, je tiens à m’excuser de t’avoir attaqué par le passé. Mes excuses à Barack aussi. C’était pas personnel. Vous vous rendez bien compte aujourd’hui que c’est nous les bons. Pas de « Retour des rois » on sait pourquoi et cause de qui. Félicitations pour la gifle à @insolent_l. Il a l’habitude de cogner la tête des meufs contre les murs, ça a dû lui faire tout drôle (multirécidiviste violences conjugales. …) Tu sais qu’en coulisses @gims et Demdem se moquent de vous et vous crachent dessus ! ( toi ta femme TayC Maska… On a tout ) Bref c’est bientôt l’heure pour les clowns de rentrer au cirque.”.