Lille vs PSG : résumé vidéo et buts

Le Paris Saint-Germain a poursuivi sur sa lancée en s’imposant largement à Lille (1-3), découvrez en vidéo les quatre buts de la soirée.

Les Parisiens ont rapidement fait la différence grâce à un doublé en première période. Malgré une réaction des Dogues en seconde mi-temps, les hommes de Luis Enrique ont su garder leur avantage. Cette victoire permet au PSG de se détacher en tête de la Ligue 1.

Dès l’entame de la rencontre, les Parisiens ont imposé leur rythme et leur jeu court. Les Lillois, bien que volontaires, ont été mis sous pression. Les combinaisons entre les joueurs parisiens, notamment Dembélé et Asensio, ont mis à mal la défense lilloise. C’est finalement Vitinha qui a ouvert le score sur penalty, récompensant la domination parisienne. Le deuxième but parisien, inscrit par Barcola, a été le coup de grâce pour les Dogues. Menés de deux buts, les Lillois ont tenté de réagir en seconde période, mais se sont heurtés à un bloc parisien solide.

Zhegrova a réduit l’écart pour les Dogues, offrant un peu d’espoir aux supporters lillois. Mais Kolo Muani, entré en jeu en fin de match, a rapidement éteint ces espoirs en inscrivant le troisième but parisien pour sceller la victoire des seins, la troisième en trois matchs de Ligue 1.

Cette victoire permet au PSG de prendre seul la tête du championnat et de confirmer son statut de favori pour le titre.

🥅 | Gianluigi Donnarumma sauvé par son poteau ! 🪵🇮🇹 #LOSCPSG Suivez le match en direct ici : https://t.co/Z0dP9EvukS 👈 pic.twitter.com/UDJHe23FML — DAZN France (@DAZN_FR) September 1, 2024

😮‍💨 | Le crochet de d'Ousmane Dembélé, la caresse de Vitinha. 🧶🌪 #LOSCPSG Suivez le match en direct ici : https://t.co/Z0dP9EvukS 👈 pic.twitter.com/q2jlO6T39b — DAZN France (@DAZN_FR) September 1, 2024

😏 | L'eau ça mouille, le feu ça brûle, Bradley Barcola marque encore. 💦🔥 #LOSCPSG Suivez le match en direct ici : https://t.co/Z0dP9EvukS ! 👈 pic.twitter.com/Nho0meJeiX — DAZN France (@DAZN_FR) September 1, 2024

💪 | Edon Zhegrova relance le suspens ! 💥🔥 #LOSCPSG Suivez le match en direct ici : https://t.co/Z0dP9EvukS ! 👈 pic.twitter.com/U9bNpsj9kt — DAZN France (@DAZN_FR) September 1, 2024