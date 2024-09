Voici pourquoi Fianso arrête le rap

Fianso quitte la scène rap… pour mieux briller sur grand écran ! Le rappeur du 93, Sofiane a récemment annoncé une nouvelle qui va bouleverser ses fans : il met un terme à sa carrière musicale dans le rap français. Dans une interview, il a expliqué les raisons de ce choix en se justifiant de vouloir se consacrer pleinement au cinéma, une passion qui le tient à cœur depuis plusieurs années.

Fianso veut se concentrer sur sa carrière d’acteur !

Dans un entretien à CLTV, l’artiste a expliqué les raisons de ce choix, évoquant un besoin de renouvellement et une envie de se consacrer à d’autres projets, notamment au cinéma. Ces dernières années, Fianso s’est en effet fait remarquer dans le monde du cinéma, enchaînant les rôles dans des films à succès comme “Mauvaises herbes“, “Frères Ennemis” ou encore “Ninja Turtles“. Ces expériences lui ont ouvert les portes d’un univers créatif qu’il souhaite désormais explorer plus en profondeur.

Ce n’est pas un choix impulsif. Fianso a longuement réfléchi avant de prendre cette décision. “J’ai un peu l’impression qu’il y a une génération de Troie qui est arrivée. J’ai l’impression qu’il y a un renouvellement naturel qui s’opère. Je trouve ça super même si je suis très sollicité, que ce soit par les professionnels, le public ou les maisons de disques.”, a confié Sofiane. “J’ai un peu l’impression que j’ai le droit de repartir avec mes coupes, mes médailles proprement tête haute dignement. Faire des choses qui sont plus en adéquation à mon âge.”, a-t-il expliqué.

Avant de se consacrer pleinement au cinéma, Fianso laisse derrière lui un héritage indélébile dans le rap français. Ses textes percutants, son flow unique et sa personnalité charismatique ont marqué toute une génération. Il a su imposer son style et s’imposer comme l’un des rappeurs les plus respectés de sa génération. Sofiane est déterminé à poursuivre sa carrière d’acteur et à relever de nouveaux défis.