Damso réalise un gros démarrage avec « Vieux sons »

L’artiste belge a une nouvelle fois frappé fort. Alors que ses fans attendaient avec impatience son ultime album, “BĒYĀH“, Damso a décidé de les surprendre en dévoilant un projet inattendu : “Vieux Sons“. Cette mixtape, composée de onze titres inédits, a explosé les compteurs dès sa sortie.

Damso crée la surprise et écrase les compteurs avec “Vieux Sons”

Annoncé sur les réseaux sociaux quelques jours auparavant, ce projet a rapidement suscité l’engouement des fans. Damso y a compilé des morceaux qu’il avait gardés dans ses tiroirs, des pépites inédites qui retracent son parcours artistique. Parmi ces titres, on retrouve des classiques en devenir comme “Comment faire un tube” ou encore “Cosmos“, son tout premier morceau enregistré à l’âge de 16 ans.

Le succès de “Vieux Sons” est fulgurant. En seulement 24 heures, la mixtape a cumulé plus de cinq millions d’écoutes sur les plateformes de streaming. Un chiffre vertigineux qui témoigne de l’attachement du public à l’artiste et de la qualité de ce projet surprise. Cette performance vient confirmer l’influence de Damso sur la scène musicale francophone. Le rappeur belge a su séduire un public toujours plus large grâce à son univers sombre et mélancolique, ainsi qu’à ses textes introspectifs. Avec “Vieux Sons”, Damso prouve une fois de plus qu’il est l’un des artistes les plus talentueux de sa génération.

Les fans de Damso attendent désormais avec impatience la sortie de son prochain album, “BĒYĀH” prévue pour 2025, qui s’annonce déjà comme un événement majeur du rap francophone et pour faire patienter le public, il devrait également dévoiler un autre album intitulé “J’ai menti” avant la fin de cette année.