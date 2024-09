Zola libre, son avocat rétablit la vérité sur son arrestation

L’arrestation de Zola, survenue quelques jours avant sa prestation au Rose Festival, a suscité une vive polémique. Le rappeur, intercepté par les forces de l’ordre alors qu’il circulait à vive allure et sous l’emprise de stupéfiants, a été placé en garde à vue.

Cette affaire, survenue dans un contexte de tension sociale marqué par la disparition d’un gendarme dans des circonstances similaires, a alimenté les débats sur la responsabilité des célébrités et les dangers de l’insoumission aux forces de l’ordre. Malgré ces événements, Zola a réussi à maintenir sa participation au Rose Festival, livrant une performance remarquée après que son avocat a pris la parole pour le disculper des accusations à son encontre.

Suite à son interpellation la semaine passée, Zola a fait la Une des médias. Les phares éteints, il aurait circulé au volant d’une Mini Cooper S à plus de 200 km/h sur l’autoroute tout en ayant consommé des stupéfiants et refusé d’obtempérer avec les forces de l’ordre, selon les révélations dans la presse. Après avoir été placé en garde à vue, le rappeur a rapidement pu retrouver la liberté et assurer son show au Rose Festival le week-end dernier, un événement organisé par le duo Bigflo & Oli auquel a également participé Booba avec l’invitation d’un jeune fan sur scène pour l’interprétation du morceau Dolce Camara.

En parallèle de la libération de Zola, son avocat Maitre Ruben a pris la parole sur les réseaux pour rétablir la vérité concernant son client et l’innocenté dans l’affaire de son arrestation. Connu pour avoir défendu le rappeur Sofiane dans l’affaire du tournage du clip Toka lorsqu’il avait bloqué l’autoroute A3 en 2017, Fianso lui avait même rendu en lui dédiant un morceau, Maitre Ruben a assuré que Zola n’est pas coupable au contraire de ce que la presse a annoncé, l’artiste a été mis hors de cause dans cette affaire, innocenté, il a été remis en liberté d’où sa présence au Rose Festival.

