Gringe : tout ce qu’il faut savoir sur son album à venir avec Orelsan

Même si ce n’est que pour un morceau, les Casseurs Flowters sont de retour pour l’album de Gringe qui vient de présenter son nouvel opus sur lequel il a décidé d’inviter son compère Orelsan pour reformer leur duo le temps d’une chanson.

Connu pour ses textes introspectifs et sa technique de rap hors pair, Gringe a marqué les esprits avec le duo Casseurs Flowters. Après une pause musicale pour se consacrer au cinéma, l’artiste revient sur le devant de la scène avec un projet très attendu par ses fans. Gringe replonge en effet dans ses premières amours : le rap. Son nouvel opus, intitulé “Hypersensible“, sortira le 20 septembre prochain.

“Hypersensible” s’annonce comme un album riche en collaborations. Aux côtés de Gringe, on retrouvera des artistes tels que Georgio, Sydney et Saan. Mais ce n’est pas tout ! Le duo mythique Casseurs Flowters se reformera pour un titre inédit, pour le plus grand plaisir des fans.

En parallèle de la sortie de son album, Gringe a annoncé une tournée des salles qui s’étendra de novembre 2024 à février 2025. Le rappeur passera par les plus grandes villes de France, avec notamment une date supplémentaire à l’Olympia.