Toutes les infos sur l’album “A la vie, à la mort” de SDM

En attendant le 27 septembre pour découvrir “A la vie, à la mort“, le nouvel album de SDM, le rappeur du 92i fait monter la pression après avoir dévoilé le premier single “Merci“, il vient de présenter toutes les informations au sujet de la parution à venir de ce projet qui s’annonce comme l’un des plus attendus du rap français de cette rentrée 2024.

SDM : Un retour en force annoncé pour la rentrée 2024

Le rappeur du 92i est de retour ! Après avoir marqué les esprits en tant que jury dans “Nouvelle École”, SDM s’apprête à dévoiler son nouvel album, un projet très attendu par ses fans.

Une date de sortie imminente et des featurings alléchants

Prévu pour le 27 septembre 2024, ce nouvel opus s’annonce comme l’un des événements musicaux de la rentrée. Le rappeur a d’ores et déjà dévoilé une tracklist alléchante, avec notamment des collaborations avec Tiakola, Werenoi, Hamza, Josman et le célèbre producteur Skread. Une équipe de rêve qui laisse présager un projet ambitieux et de qualité.

Un nouveau chapitre dans la carrière de SDM

Avec ce troisième album, SDM souhaite franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Loin de se contenter de surfer sur le succès de ses précédents projets, le rappeur du 92i affirme son indépendance artistique et sa volonté de se démarquer. Bien que son mentor, Booba, ne figure pas sur la tracklist, SDM a prouvé qu’il n’avait plus besoin de lui pour briller.

Un projet attendu par les fans

Les fans de SDM attendent ce nouvel album avec impatience. Les précommandes sont déjà ouvertes et les réseaux sociaux s’enflamment à l’idée de découvrir les nouvelles sonorités du rappeur. Ce projet s’annonce comme un véritable événement pour le rap français.