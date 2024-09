Booba nargue Gims avec une pancarte d’un fan le ridiculisant

Booba humilie Gims en plein concert avec une affiche provocante !

Les conflits dans le monde du rap français semblent être une source inépuisable pour Booba qui ne manque jamais l’occasion pour attiser les flammes, il a une fois de plus repris sa querelle avec Gims. Alors qu’il continue de remplir les salles de concert, le Duc de Boulogne a trouvé un moyen inédit de provoquer son adversaire, bien aidé par un fan, cette fois-ci en plein spectacle à Lyon.

Depuis des années, Booba et Gims s’affrontent sans répit à coups de déclarations cinglantes et de provocations publiques. Malgré les menaces de poursuites judiciaires brandies par Gims dernièrement, Booba ne montre aucun signe de recul. Au contraire, chaque nouvelle escarmouche semble renforcer sa volonté de ternir l’image de son rival, et le concert à Lyon n’a pas fait exception à la règle en étant inspiré par le geste d’un spectateur.

Gims provoqué par Booba sur scène !

Il y a quelques jours, lors du festival Woodstock à Lyon, Booba a en effet profité de sa prestation pour rallumer la mèche de son conflit avec Gims. Pendant qu’il interprétait son morceau « Dolce Camara », un spectateur dans le public a levé une pancarte faisant référence à Gims et sa femme, Demdem. Plutôt que de passer outre, Booba a saisi l’opportunité et a brandi l’affiche avec fierté sur scène, suscitant les rires de la foule et générant le buzz sur les réseaux.

La pancarte de ce fan s’inspire des paroles « on les aime fraiches, bien michtos qui savent accueillir comme Demdem » de Booba dans son titre “Dolce Camara” en featuring avec SDM. Pour enfoncer Gims, le spectateur a ajouté un montage photo de Booba qui tient en laisse un chien avec le visage de Gims. Après avoir validé l’affiche, B2O a même invité le jeune à monter sur scène pour le rejoindre pendant son concert.