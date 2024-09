Trump plus grand combattant de tous les temps, l’incroyable déclaration de Dana White

Dans une récente prise de parole qui a fait grand bruit, Dana White, le PDG de l’UFC, a exprimé son admiration pour Donald Trump en le qualifiant de « plus grand combattant de tous les temps ». Cette déclaration, surprenante à plus d’un titre, a été faite lors d’une interview sur Fox News, où White a souligné la relation privilégiée qu’il entretient avec l’ancien président des États-Unis.

Le lien entre Dana White et Donald Trump ne date pas d’hier. En effet, Trump a été l’un des premiers soutiens de l’UFC à ses débuts, accueillant plusieurs événements de l’organisation dans ses casinos d’Atlantic City. Ce geste n’a pas été oublié par le patron de l’UFC, qui ne manque jamais une occasion de témoigner de son amitié et de son respect l’ancien président des États-Unis. « Il y a une chose que je peux vous dire : Trump aime ce pays et tous les Américains », a affirmé Dana White.

Grand amateur de sports de combat, Donald Trump a été aperçu dans les premiers rangs des événements de l’UFC à plusieurs reprises, se liant d’amitié avec plusieurs combattants, dont Colby Covington, connu pour ses positions politiques similaires. Une autre déclaration de Dana White vient de susciter de diverses réactions. En qualifiant Trump de « plus grand combattant de tous les temps », White a expliqué que son admiration allait au-delà des capacités physiques, se concentrant sur la résilience et la détermination dont Trump fait preuve. « Trump est l’être humain le plus résilient que j’aie jamais rencontré de ma vie. Pourquoi continue-t-il à se battre ? Il a tout ce qu’il veut dans sa vie, mais il persévère », a déclaré White, exprimant son étonnement face à la ténacité de l’ancien président.

Cette prise de position n’a pas manqué de faire réagir. Certains, comme l’ancien combattant Daniel Cormier, ont mis en garde contre les amalgames possibles entre les mondes du MMA et de la politique. Sur sa chaîne YouTube, Cormier a souligné : « Nous devons faire attention à ne pas confondre les différents types de combats. Le MMA et la politique sont deux mondes très différents ». Cette remarque illustre bien les tensions que peuvent susciter les déclarations de Dana White, qui n’hésite pas à afficher publiquement son soutien à Trump, malgré les critiques.

🚨🇺🇸DANA WHITE SAYS TRUMP IS THE GREATEST FIGHTER OF ALL TIME

“Take any of the greatest fighters of all time… Trump is number one. The most resilient human being that I have ever met in my life.”

pic.twitter.com/6KEyLBL5VT

— Kacee Allen (@KaceeRAllen) September 1, 2024