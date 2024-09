“C’est une bêtise”, Maes déplore ses propos sur sa relation avec Maeva Ghennam

Il y a un peu moins de deux ans, Maes faisait parler de lui en évoquant une supposée liaison avec Maeva Ghennam dans des messages vocaux qui ont fuité sur Internet. Le rappeur du 93, regrettant amèrement la diffusion de ces enregistrements, a récemment pris la parole à ce sujet lors d’une interview avec Guillaume Pley.

Maes regrette ses condifences sur sa relation avec Maeva Ghennam

Cette révélation a fait beaucoup parler, notamment en octobre 2022, lorsqu’un enregistrement audio compromettant a été divulgué sur le web. Dans cet extrait, Maes, se confiait sur une prétendue relation avec Maeva Ghennam. « Je dois avouer, Maeva Ghennam, c’est vraiment quelque chose. Que Dieu me pardonne, mais je n’avais pas le choix », déclarait-il dans l’audio. Cependant, en tant qu’homme marié et père de famille, Maes a rapidement suscité l’indignation des auditeurs, mais aussi la colère de Maeva Ghennam, qui a immédiatement démenti ces affirmations. Sur ses réseaux sociaux, elle a affirmé : « Je n’ai jamais eu de relation intime avec Maes. Sur le bon Dieu, c’est faux. Je suis rentrée seule, il y avait Akram, Niska et mes amies. ».

Pour appuyer ses propos, Maeva a partagé des messages qu’elle avait envoyés au rappeur du 93 : « Mais à quoi tu joues en racontant des mensonges et en salissant ma réputation ? Oui, on a passé l’after ensemble, mais il ne s’est rien passé entre nous. ». Face à ces accusations, Maes a finalement présenté ses excuses : « Je me suis vanté d’un mensonge entre amis. Je ne m’attendais pas à être trahi par des proches. Désolé pour le dérangement, ma grande. Je suis le premier à regretter que ce vocal ait fuité, j’ai une femme et des enfants. ». Cette affaire a d’ailleurs amusé Booba, qui n’a pas manqué d’exploiter ces enregistrements et les rumeurs qui en ont découlé, profitant de chaque opportunité pour envenimer la situation, étant donné son différend avec Maeva Ghennam et Maes.

Lors de la sortie de son album « Omerta », Maes s’est exprimé sur cette histoire lors d’une interview avec Guillaume Pley dans son émission « Legend ». Le rappeur a expliqué qu’il s’agissait d’un moment de folie, d’un petit mensonge qu’il avait voulu partager : « J’ai dit ça en vocal à des potes. C’était une bêtise de ma part. J’ai envoyé ça à un ami d’enfance. ».