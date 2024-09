Fianso s’est inspiré de JoeyStarr pour passer du rap au cinéma

Sofiane Zermani, plus connu sous le pseudonyme de Fianso, poursuit son ascension dans le monde du septième art et a révélé ses difficultés pour y arriver tout en prenant JoeyStarr comme modèle. Après avoir marqué le paysage musical français, l’artiste s’est lancé dans une nouvelle aventure en tant qu’acteur. Son dernier film, Barbès, little Algérie, sortira en salles le 16 octobre prochain.

Joeystarr : une source d’inspiration pour la reconversion de Fianso !

Dans ce long-métrage, Fianso incarne Malek, un quadragénaire qui, après avoir emménagé à Montmartre, retrouve ses racines algériennes dans le quartier de Barbès. Un rôle qui lui tient particulièrement à cœur, comme il l’a confié à Paris Match. “Barbès, little Algérie, c’est comme une pièce que nous avons cousue main”, a-t-il déclaré, évoquant l’émotion ressentie lors des avant-premières.

Passer du statut de rappeur à celui d’acteur n’a pas été sans difficulté pour Fianso. “J’ai une étiquette et une identité qui me conviennent très bien”, a-t-il souligné, tout en reconnaissant l’importance de prouver ses compétences dans ce nouveau domaine. “Je viens toujours sur les tournages avec énormément d’humilité. Je ne suis pas Fianso sur un plateau de cinéma”, a-t-il ajouté, évoquant une certaine dualité entre sa vie professionnelle et personnelle.

Interrogé sur les artistes qui l’ont inspiré à franchir le pas du rap au cinéma, Fianso a cité Joeystarr et son rôle dans “Polisse”. “Je pense que c’est le plus grand fait d’armes d’un rappeur dans le cinéma français“, a-t-il affirmé.

