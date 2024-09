Booba en feat avec Gims, ça cartonne ! N°1, Booba adresse un message aux frères Djuna

Le mois dernier, un featuring inédit entre Booba et Gims nommé “Le Navire” disponible sur Youtube a fait le buzz. Même si le titre a rencontré un franc succès auprès des auditeurs, il s’agit d’une fausse collaboration entre les deux rappeurs réalisée par un beatmaker nommé TT AUTHENTIQUE qui a fait un mashup entre des morceaux des deux artistes. B2O n’a pas validé cette production et l’a fait supprime sauf qu’elle vient de réapparaitre sur les plateformes de streaming et cela n’a pas manqué de le faire réagir pour tacler les frères Djuna.

Booba fier d’être N°1 avec Gims le clash fort tout comme son frère Dadju !

Le mashup intitulé “Le Navire“, mêlant les voix de Gims et Booba, a rapidement dépassé le million de vues sur YouTube, suscitant l’engouement des fans et la curiosité des médias. Le premier nommé n’a pas réagi à ce morceau, au contraire de Kopp qui l’a relayé sur ses réseaux. Ce faux featuring, réalisé par l’artiste TT Authentique, a habilement combiné des extraits des titres “Saint-Tropez” de Gims et “Chicha Menthe” de Booba, créant ainsi l’illusion d’une véritable collaboration. Malgré l’absence d’accord entre les deux rappeurs, le titre connait un succès fulgurant.

Le mashup après avoir cumulé des millions de vues, a été retiré de Youtube, à la demande de Booba visiblement qui a interpelé TT Authentique sur ses droits d’auteur, sauf que le morceau a refait surface sur les applications de streaming tels que Spotify, Apple Music et Youtube avec le même engouement de la première version mise en ligne, mais cela sans l’accord des deux rappeurs. Face à cette situation, Booba a finalement décidé de soutenir la réussite de ce faux featuring qui est rapidement monté au sommet du classement des chansons les plus écoutées sur les plateformes.

En effet, Booba a publié plusieurs captures d’écran via son compte X pour afficher la progression de ce mashup dans le Top Singles en France. “Le navire mon gaaaaaaarrrsss!!! T’arrives comme un dragon de Komodo! Sacré Bilou” et “On va finir numéro 1” a commenté tout heureux B2O pour se satisfaire de la réussite de ce faux titre. “Gims, faut pas feater avec moi fréro téma Dadju on l’a éteint meskin on est 2” adresse ensuite Booba comme message à Gims et Dadju car le mashup a dépassé le dernier single des deux frères “Terminal 2F” au Top Singles Hip/Hop sur Apple Music. “Gims, Dadju, si vous voulez changer de marabout, contactez-moi en mp. On est numéro 1 Bilel. Le navire nous appartient”, a ensuite ajouté le DUC en découvrant que le titre “Le Navire” a grimpé à la première place du classement.

.@GIMS 🙌🏾🔥🏴‍☠️ Le navire mon gaaaaaaarrrsss!!! T’arrives comme un dragon de Komodo! Sacré Bilou 👍🏾 pic.twitter.com/3aaqxI691o — Booba (@booba) September 4, 2024