La Fouine fait passer un message fort contre le harcèlement scolaire

Le harcèlement scolaire ne laisse personne indifférent. Tout comme Antoine Griezmann, La Fouine a utilisé de son influence pour faire passer un message aux plus jeunes à l’occasion de la rentrée des classes cette semaine. Le rappeur du 78 a appelé à la solidarité et à l’empathie afin d’inspirer les jeunes à créer un climat scolaire plus respectueux et bienveillant.

La Fouine se mobilise contre le harcèlement à l’école !

Ce lundi 2 septembre, pour le premier jour de classe en France, La Fouine a lancé un appel fort aux jeunes pour lutter contre le harcèlement scolaire en usant de son influence pour sensibiliser sa communauté à ce fléau qui touche de nombreux élèves. Le rappeur a rappelé l’importance des mots qui peuvent blesser les jeunes, invitant chacun à jouer son rôle pour créer un environnement scolaire plus sûr et plus inclusif.

“À tous les élèves qui reprennent le chemin de l’école aujourd’hui, n’oubliez jamais que vos mots ont un pouvoir. Un pouvoir qui peut réconforter, encourager, et soutenir. Mais aussi un pouvoir qui peut blesser.”, a écrit La Fouine dans une story Instagram avant d’ajouter, “Le harcèlement scolaire détruit des vies. Soyons tous des alliés, pas des ennemis. Si tu vois quelqu’un souffrir, ne détourne pas le regard. Ensemble, on peut faire la différence.”.

Ce message fait écho à celui d’Antoine Griezmann qui comme La Fouine appelle à lutter contre le harcèlement scolaire, “si vous voyez quelqu’un qui a des difficultés à se faire des amis ou quelqu’un qui se fait harceler parce qu’il ou elle n’a pas beaucoup d’amis ou parce qu’il ou elle est timide ou pas beau/belle gosse ou pas habillé avec des vêtements à la mode, s’il vous plaît agissez”, a-t-il notamment déclaré sur les réseaux.