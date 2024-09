Bianca Censori : Le comportement « dégradant » de Kanye West envers sa femme révélé

Kanye West accusé de contrôle abusif sur sa femme Bianca Censori ! Le rappeur Ye est au cœur d’une nouvelle controverse. Des sources proches du couple affirment que l’artiste exercerait un contrôle abusif sur sa femme Bianca Censori.

Selon les informations révélées, Kanye West imposerait à sa femme des règles strictes en matière de vêtements, de comportement et d’interactions sociales. Il aurait également tendance à la critiquer de manière dégradante. Ces révélations ont suscité l’indignation et la préoccupation de nombreux observateurs. Certains soulignent le caractère toxique de ce type de comportement, tandis que d’autres expriment leur soutien à Bianca Censori.

Kanye West aurait un comportement “humiliant” envers sa femme Bianca Censori

“C’est arrivé au point où Ye exerce maintenant un contrôle total sur la vie de Bianca. C’est évident pour tout le monde qu’il choisit ses vêtements, mais c’est beaucoup plus tordu que ça”, a révélé une source proche de Bianca Censori au magazine In Touch tout en précisant “Avant de quitter la maison, Ye choisit sa tenue et la fait ensuite défiler devant la caméra pour pouvoir la filmer sous tous les angles.”.

“Il a le contrôle total sur les personnes avec qui elle parle et panique s’il la voit même regarder dans la direction d’un autre homme. Il surveille également ses réseaux sociaux et décide de ce qu’elle peut ou ne peut pas regarder ou lire, disant qu’il le fait pour son propre bien”, a également confié cette source avant d’ajouter “Il passe des heures à délibérer sur chaque vêtement et critique son corps et son apparence jusqu’à ses parties intimes, c’est tellement humiliant et il aime clairement la dévaloriser.”.

Milo Yiannopoulos, ancien collaborateur de Kanye West, a également partagé son point de vue sur la situation. Il a décrit Bianca Censori comme une femme merveilleuse et a exprimé son soutien au couple malgré les difficultés qu’ils traversent. Cette affaire met en lumière les problèmes de contrôle et de manipulation au sein des relations de couple. Il est important de rappeler que tout individu a le droit de vivre librement et de prendre ses propres décisions.