De retour en Australie, Bianca Censori oublie ses tenues osées sans Kanye West

Dans un style bien moins indécent, Bianca Censori, l’architecte australienne et épouse de Kanye West, s’est fait discrète lors de son récent retour en Australie. Connue pour ses tenues audacieuses et souvent controversées, la jeune femme a surpris ses fans en optant pour un look vestimentaire plus sobre et moins apparent.

Après avoir été aperçue à plusieurs reprises aux côtés de Kanye West, arborant des tenues moulantes et transparentes qui ont fait couler beaucoup d’encre, Bianca Censori a choisi de se faire plus discrète lors de sa visite en solo à Melbourne. Loin des ensembles provocants parfois créés sur mesure, l’épouse du rappeur a été vue dans les rues de la ville portant un sweat à capuche oversize et un legging assorti, une tenue décontractée et loin des expérimentations stylistiques auxquelles elle nous avait habitués.

Bianca Censori change de style vestimentaire pour un retour au pays plus discret

Ce changement de style s’inscrit dans un contexte particulier. En effet, les relations entre Kanye West et le père de Bianca Censori seraient tendues. Selon des sources proches du couple, le père de l’architecte australienne ne serait pas du tout satisfait de la relation amoureuse de sa fille et des choix vestimentaires qu’elle fait sous l’influence de son mari.

Le père de Bianca Censori aurait exprimé son inquiétude quant à l’image que donne sa fille en portant des tenues aussi révélatrices. Il aurait notamment évoqué l’hypothèse de voir ses propres filles, North et Chicago, se vêtir de manière aussi provocante et souhaiterait avoir une discussion avec Kanye West pour exprimer son désaccord.

Ce retour en Australie a donc été l’occasion pour Bianca Censori de se reconnecter avec ses racines et de retrouver un certain équilibre. En optant pour un style vestimentaire plus classique et en se tenant à l’écart des projecteurs, la jeune femme semble vouloir retrouver une certaine intimité et échapper à la pression médiatique.

