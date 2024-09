Qui était Rich Homie Quan, le rappeur américain décédé à 34 ans ?

Le monde du hip-hop est en deuil. Rich Homie Quan, artiste reconnu pour ses hits “Flex (Ooh, Ooh, Ooh)” et “Type of Way“, est décédé à l’âge de 34 ans. La nouvelle a été confirmée par le médecin légiste du comté de Fulton, mais la cause de son décès reste inconnue.

Quan, dont le nom de scène était un hommage à son style de vie, a gagné en popularité grâce à son flow mélodique et ses textes percutants. Il a réussi à mettre en avant la trap à ses débuts et a collaboré avec de nombreux artistes renommés du hip-hop, tels que Gucci Mane, 2 Chainz, YG, Young Thug et Trinidad James.

Son single “Flex (Ooh, Ooh, Ooh)” a connu un immense succès, atteignant le sommet des charts. Il a également participé à des collaborations fructueuses, notamment sur le morceau “My N—a” de YG. Rich Homie Quan a été nommé à des nombreuses reprises aux BET Hip Hop Awards.

Rich Homie Quan, rappeur emblématique, nous quitte

Né le 4 octobre 1989 à Atlanta, Rich Homie Quan était considéré comme une figure importante de sa génération de rappeurs. Son style musical, marqué par une émotion intense et une passion débordante, a séduit un large public.

Malgré son jeune âge, Quan a réussi à bâtir une carrière solide dans l’industrie musicale. Il a sorti plusieurs albums et mixtapes, laissant derrière lui un héritage musical riche, « Family & Mula – Reloaded », son dernier projet est paru en 2022.

Le rappeur a fait partie du Rich Gang de Birdman avec Young Thug et avait une relation tendue avec ce dernier, le nom de Rich Homie Quan a d’ailleurs était cité dernièrement dans le procès RICO de Thug.

La disparition de Rich Homie Quan est une grande perte pour le monde du hip-hop. Ses talents et sa personnalité seront profondément manqués. Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.