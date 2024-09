NBA Youngboy, père d’un 12ème enfant à 24 ans avec 10 femmes différentes

Le rappeur NBA YoungBoy, également connu sous le nom de YoungBoy Never Broke Again, est désormais un père de 12 enfants. Malgré sa jeune âge de 24 ans, l’artiste a accueilli son dernier enfant, une fille nommée K’iori Gaulden, avec sa partenaire Hailey.

Hailey a récemment confirmé la nouvelle, mettant fin aux rumeurs qui circulaient. Elle a également partagé ses expériences personnelles avec la dépression post-partum, soulignant les défis qu’elle a rencontrés pendant et après sa grossesse.

NBA YoungBoy, qui est devenu père à un jeune âge, a eu 12 enfants avec 10 femmes différentes. Malgré les défis juridiques qu’il a rencontrés, l’artiste reste dévoué à sa famille. Il est marié à Jazlyn Mychelle et ils partagent deux enfants. Avant son mariage avec Jazlyn, YoungBoy était dans une relation tumultueuse avec Yaya Mayweather, la fille de Floyd Mayweather Jr.

Le rappeur continue de réussir dans sa carrière musicale tout en jonglant avec ses responsabilités familiales. Malgré les obstacles qu’il a rencontrés, NBA YoungBoy démontre sa détermination à être un père présent et engagé.

NBA YoungBoy welcomes his 12th child from his 10th baby mom. pic.twitter.com/GOUj9vesLe

— Daily Loud (@DailyLoud) September 5, 2024