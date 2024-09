Jul dévoile l’impressionnante liste des rappeurs présents sur 13’Organisé 2

Le rap marseillais est plus uni que jamais. Après le succès phénoménal de “13’Organisé”, Jul remet le couvert avec une nouvelle compilation réunissant l’ensemble de la scène phocéenne. Cette fois-ci, le projet s’annonce encore plus ambitieux avec un casting élargi.

Lancé en 2020, “13’Organisé” avait marqué les esprits en rassemblant les plus grands noms du rap marseillais autour de Jul. Ce projet collectif avait non seulement rencontré un succès commercial phénoménal, notamment avec le tube “Bande Organisée” mais avait aussi renforcé les liens entre les différents acteurs de la scène locale. Fort de ce succès, Jul a décidé de renouveler l’expérience avec “13’Organisé 2” et vient de dévoiler la liste des artistes présents sur ce projet.

150 invités sur la compilation de Jul !

Pour cette nouvelle édition, Jul a vu les choses en grand avec une impressionnante liste de 150 rappeurs (à découvrir ci-dessous). Le casting est encore plus étoffé que lors du premier opus, avec la participation de nombreux artistes emblématiques du rap marseillais. Parmi les nouveaux venus, on retrouve par exemple Gambino, une figure montante de la scène indépendante marseillaise ainsi que des légendes du groupe IAM tels qu’Akhenaton et Shurik’n.

“13’Organisé 2” est un quadruple album, offrant ainsi une grande variété de styles et d’ambiances. Les fans pourront ainsi découvrir de nouvelles collaborations et redécouvrir leurs artistes préférés sous un nouveau jour. Les deux premiers extraits “Sous le soleil” et “Bande organisée 2” sont disponibles en écoute sur les plateformes de streaming ainsi que les clips sur Youtube. Rendez-vous le 4 octobre pour découvrir cet album.