Booba se moque de Koba LaD et explique pourquoi

Après avoir encensé Koba LaD à ses débuts, Booba s’est retourné contre lui notamment suite à leur collaboration avortée, multipliant les critiques et les attaques personnelles. Dans une récente publication sur Twitter et un échange avec les internautes, l’ancien membre du groupe Lunatic a une nouvelle fois remis en question le talent de son rival et explique pourquoi il ne le soutient plus désormais.

Booba dézingue encore Koba LaD

En 2019, Booba avait exprimé son admiration pour le talent de Koba LaD, n’hésitant pas à citer ses morceaux dans ses propres titres ou encore à partager les chansons de ce dernier sur ses réseaux pour lui apporter de la visibilité. Les deux artistes semblaient alors voués à collaborer. Cependant, cette idylle a rapidement tourné court. Booba a accusé Koba LaD de ne pas être à la hauteur de ses attentes, ce qui a mis un terme à toute possibilité de collaboration. Le Duc n’a pas hésité à partager des extraits audio pour illustrer ses propos, suscitant le débat.

Dans ses derniers tweets, Booba a poursuivi ses attaques contre Koba LaD, mettant en doute son talent et sa motivation. Kopp a notamment critiqué l’arrêt de la consommation de drogues par son rival, affirmant que cela avait nui à sa créativité ou encore en s’amusant de la relation du jeune rappeur avec Wejdene, “Ca va pas durer longtemps cette histoire. Deux cancres. Ça va finir en zouk de forêt”, a-t-il commenté à ce sujet dans une story Instagram.

“C’est une dinguerie d’être aussi rincé” a déclaré Booba en réaction au tweet d’un internaute avec le message “Depuis qu’il a arrêté la bedave, il a le niveau de shotas c’est grave” en commentaire d’une vidéo de Koba Lad dans sa voiture en train de dévoiler l’extrait d’un titre inédit avec plus de 3,5 millions de visionnages. “Bolémvn est beaucoup plus chaud” a ajouté un internaute, une affirmation validée par B2O. “Pourquoi tu lui avais proposé de feat alors à l’époque ?” questionne un autre internaute, “Parce qu’il était bon au tout début. Ensuite j’lui ai envoyé au moins 3 instrus, il a échoué sur tout. Poubelle” explique le fondateur du 92i pour se justifier.

C’est une dinguerie d’être aussi rincé 🥶 https://t.co/KiRLbiMnrL — Booba (@booba) September 4, 2024

De loin — Booba (@booba) September 4, 2024