Les images terribles de la Audi RS4 détruite par Koba Lad

Découvrez les images choc de la voiture, une Audi RS4 de Koba LaD après le très grave accident de la route mortel qu’il a causé.

Un drame s’est produit dans la nuit de mardi à mercredi à Créteil. Le rappeur Koba LaD a été impliqué dans un grave accident de la route qui a coûté la vie à l’un de ses passagers. Les images de la scène du drame après l’accident, diffusées sur les réseaux, sont particulièrement choquantes.

Koba LaD impliqué dans un grave accident : un mort

Selon les premiers éléments de l’enquête, le véhicule conduit par Koba LaD a percuté violemment un poids lourd stationné dans une station-service, après avoir emprunté la voie d’accès à grande vitesse. Le choc a été d’une telle violence qu’un passager avant n’a pas survécu, il a succombé à ses blessures malgré l’intervention rapide des secours.

Le rappeur et les deux autres occupants du véhicule ont été blessés et transportés à l’hôpital. Les circonstances exactes de l’accident restent à éclaircir et une enquête a été ouverte. La nouvelle de cet accident a suscité une vive émotion sur les réseaux. De nombreux internautes ont exprimé leur tristesse et leur soutien aux proches de la victime.

🇫🇷 FLASH | L'état de l'Audi RS4 de Koba LaD après son accident d'hier soir. Le passager de son véhicule, âgé de 30 ans, est mort sur le coup. Le rappeur et la passagère arrière, âgée de 25 ans, ont été légèrement blessés. 👉 Vers 23h, après la crevaison de l'un des pneus, Koba…

La voiture de Koba laD après l'accident