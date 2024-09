SCH brise le silence après la fusillade de La Grande-Motte

Le rappeur marseillais SCH a enfin pris la parole suite à la tentative d’homicide dont ont été victimes plusieurs membres de son entourage le 26 août dernier à La Grande-Motte. L’artiste, qui n’était pas présent lors des faits, a tenu à exprimer sa gratitude pour le soutien reçu et à appeler au respect de la vie privée des victimes.

SCH prend la parole pour la première fois au sujet de la fusillade

Pour rappel, plusieurs proches de SCH avaient été pris pour cible par des individus armés à la sortie d’une discothèque. Un membre de l’équipe du rappeur avait perdu la vie et un autre avait été grièvement blessé. Les raisons de cette attaque restent pour l’instant obscures et l’enquête se poursuit.

Dans un message publié sur le réseau social X, SCH a remercié ses fans pour leur soutien et a appelé à la prudence. L’artiste a souligné l’importance de respecter la vie privée des familles endeuillées et de ne pas diffuser de fausses informations. “Merci à tous pour vos messages dans cette période difficile. Le temps est au soutien des familles et à l’enquête en cours. Il est important de respecter cette période et de ne pas relayer de fausses informations” a déclaré SCH sur X.

Cette affaire a profondément marqué le milieu du rap français et les fans du rappeur Marseillais. SCH a dû annuler plusieurs de ses prestations et l’enquête se poursuit pour tenter d’identifier les auteurs de cette attaque et d’en comprendre les motivations.