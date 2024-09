Booba lance son burger, Le DKR [Vidéo]

Comme beaucoup d’autres rappeurs français qui se sont lancés dans la restauration comme Ninho avec le Jefe Burger ou Seth Gueko avec le “Barlou Burger”, Booba vient de présenter son propre burger, le DKR.

Dans une récente publication sur Instagram, Booba a présenté en vidéo sa collaboration avec French Chefs Connection pour l’élaboration d’un burger inédit dédié au rappeur du 92i. “Il y a des plats qui racontent des histoires… Et puis, il y a ceux qui font voyager. Le DKR, c’est bien plus qu’un burger. C’est un hommage. Un pont entre deux mondes : celui de Booba, le rappeur légendaire et ses racines sénégalaises.”, décrit la présentation de ce burger inspiré par l’interprète de Dolce Camara.

Booba dévoilé DRK, un burger d’exception !

“Inspiré par le Yassa, plat emblématique de la culture sénégalaise, le DKR réinvente la tradition. Imaginez… Un bun au jus de bissap, aussi intense que les terres rouges de Dakar. Un coleslaw frais, aux saveurs de citron et d’herbes, qui rappelle les marchés animés de la ville. Un poulet mariné pendant 72 heures, tendre et épicé, grillé à la plancha et laqué avec amour.” explique la description de ce burger puis poursuit, “Chaque bouchée est un voyage. Le croquant des chips de banane plantain, le sucré épicé du ketchup à la fleur d’hibiscus, et pour couronner le tout… un popcorn pimenté pour rappeler que le DKR ne fait pas les choses à moitié.”.

“Le DKR, c’est la rencontre de la tradition et de la modernité, de Dakar à Paris, de la rue aux étoiles. C’est plus qu’un burger, c’est une histoire de partage, de culture, d’émotions. Parce qu’en cuisine, comme en musique, ce sont les racines qui font la force.” conclut l’annonce du burger dont le nom fait référence au titre “DKR” de Booba produit par Heezy Lee et Jack Flaag paru en 2016 dans lequel le rappeur allie les sonorités afro-caribéennes avec le rap en faisant un clin d’œil à ses origines sénégalaises. Les lettres DKR désignent la capitale du Sénégal, la ville de Dakar d’où est originaire le père de B2O.