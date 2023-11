Le burger de Ninho élu N°1 devant celui de McDo

Le burger de Ninho est le meilleur, selon les youtubeurs FastGoodCuisine et Valouzz, qui ont goûté puis classé 50 burgers. Le « Jefe Burger » du rappeur français prend la première place du classement devant des classiques tels que le Big Mac, le CBO de McDo ou le Giant de Quick.

L’été dernier, à l’occasion de la parution de son quatrième album « NI« , Ninho s’est également lancé dans un nouveau projet, celui d’ouvrir un restaurant de fast-food en région parisienne, le « Jefe Burger« . L’enseigne est située au 24 rue Lauriston, à proximité des Champs-Élysées. Le recordman des certifications en France s’est associé à Xavier Pincemin pour concevoir les burgers. Il s’agit du gagnant en 2006 de l’émission Top Chef diffusée sur M6.

Ninho présente le Jefe Burger comme « une expérience culinaire et culturelle unique en son genre ». Le restaurant propose 5 burgers différents, halal et gourmets : le Kainri, le Jefe, le Parisien, le Thai et enfin le Chicken. FastGoodCuisine, suivi par près de 5 millions d’abonnés sur Youtube, s’est amusé à tester 50 burgers avec Valouzz. Ils ont goûté 3 produits de chaque marque tels que Quick, KFC, McDonald’s, Burger King, G La Dalle, Big Fernand ou encore Pepe Chicken. Les deux youtubeurs sont unanimes sur le podium de ce classement : le Big Mac prend la seconde place, devancé par le Jefe Burger de Ninho, qui devrait apprécier ce choix et lui permettre d’obtenir de la visibilité pour la promotion de son fast-food dont les burgers sont de bonnes qualités, comme l’affirment les deux vidéastes.

En plus de ce restaurant, Ninho a multiplié ses projets en dehors du rap avec sa propre marque de boisson alcoolisée et son barbershop, Le Binks.