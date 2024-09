OM – Nice live streaming direct

Comment suivre en live streaming direct le match de l’Olympique de Marseille contre l’OGC Nice en match d’ouverture de la saison 2024/2025 du championnat de France de Ligue 1.

Vous êtes impatient de suivre la rencontre l’OM et Nice en direct ? Les Olympiens ont bien entamé les premiers matchs avec un bilan de deux victoires et un nul en trois matchs en ayant déjà marqué 10 buts. Pour cette nouvelle saison du championnat de France de Ligue 1 afin de suivre légalement en France les rencontres, Canal + et Amazon Prime Video ne détiennent plus les droits de diffusion, les fans de football sont obligés de s’abonner aux offres cumulées de BeIN Sports et de DAZN s’ils souhaitent visionner 100% des matchs de la Ligue 1. Dans le but d’accéder à ces services de streaming, la souscription à un abonnement est souvent nécessaire. Les coûts peuvent varier en fonction de la plateforme et des offres disponibles, DAZN vient de revoir ses tarifs à la baisse et propose une offre de 29,99 euros à 19,99 euros par mois.

Des pages Facebook, Youtube Live, ou encore des diffuseurs étrangers via VPN ainsi que les abonnements offrent des solutions pour également suivre les matchs de Ligue 1 en streaming live, mais ne manière illégale en France. Le streaming gratuit présente des risques tels que des publicités intempestives, une qualité vidéo médiocre, et des interruptions fréquentes. En revanche, les options payantes offrent généralement une meilleure qualité et une expérience plus fluide.

Nous vous déconseillons fortement d’utiliser des sites de streaming illégaux. Ces sites sont souvent peu fiables, de mauvaise qualité et peuvent présenter des risques de sécurité.

Pour suivre légalement le match de l’OM et Nice à partir de 17h00 depuis la France, il est donc nécessaire de souscrire à un abonnement à beIN Sports 1.