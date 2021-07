Seth Gueko embauche un ancien candidat de Top Chef

Alors que des nombreuses personnalités sont déjà passées dans son restaurant de burger, le Barlou Burger à Pontoise comme les rappeurs français Alkpote, Kanoé, Lefa, Sadek, 25G ou encore Greg Guillotin et Kev Adams, Seth Gueko a créé l’événement ce samedi en invitant derrière les fourneaux l’ancien candidat de Top Chef, Arnaud Baptiste.

Seth Gueko s’associe avec Arnaud Baptiste de Top Chef

“Samedi 3 juillet @mr_arnaud_baptiste et moi même vous recevons toute la journée au @barlouburger pour vous proposez un burger inédit. Viens cheat mealé avec tes 2 barlous préférés” a commenté cette semaine Seth Gueko sur son compte Instagram pour présenter cette collaboration afin de dévoiler un burger inédit dans son restaurant avant de poster une photo en compagnie d’Arnaud Baptiste. Ce dernier s’était fait éliminer de la dernière saison Top Chef lors du 11ème prime diffusé sur M6 dans l’épreuve incontournable de la guerre des restos. Cette connexion avait été annoncée au mois d’avril par l’ancien candidat de l’émission télévisée lors d’une interview pour le Huffington Post suite à son élimination.

En plus de sa carrière de rappeur, Seth Gueko est un vértiable entrepreneur, il a ouvert un salon de tatouage nommé le Barlou tattoo shop et deux restaurants dans la région Parisienne. Une première enseigne spécialisée dans la cuisine Thaïlandaise avec Le petit Phuket puis une seconde plus récente avec le fast foot Barlou Burger.

Au mois de février dernier, le rappeur français avait convié son compère Alkpote pour créer son propre burger, il vient donc de récidiver l’opération avec l’ancien candidat de Top Chef, Arnaud Baptiste afin de confectionner sa recette ce samedi. Sur des images diffusées via les réseaux sociaux des dizaines de personnes ont fait la file devant le restaurant. Face au succès de cette collaboration, ils ont reconduit la démarche ce dimanche midi pour le plus grand bonheur du public.

A lire aussi : Freeze Corleone et Seth Gueko réunis par Vladimir Cauchemar pour une grosse connexion

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sethguekofficiel (@sethguekofficiel)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sethguekofficiel (@sethguekofficiel)