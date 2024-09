Inoxtag bat un record de PNL avec Kaizen

Au mois de mars 2019, PNL avait sensation avec la sortie du clip du morceau “Au DD” tourné sur la tour Eiffel, le clip s’était offert le record de la vidéo la plus visionnée sur Youtube en France en 24 heures et depuis personnes n’avait réussi à faire mieux jusqu’au week-end dernier avec l’exploit d’Inoxtag. Le Youtubeur vient de dévoiler la vidéo de son ascension de l’Everest avec un énorme record sur la plateforme d’hébergement de vidéos.

Inoxtag réalise l’exploit de battre PNL !

Il y a plus de 5 ans, avant la parution de l’album “Deux frères“, PNL avait lancé un live YouTube pour la mise en ligne du clip “Au DD”, avant la diffusion du clip, pendant 16 heures le direct a affiché une Terre en train de tourner. Ademo et NOS ont fait monter l’engouement du public pour découvrir cette vidéo avec un démarrage record à l’époque de 7,5 millions de vues sur Youtube en seulement 24h, devenant la vidéo française la plus vue sur la plateforme pendant plusieurs années.

Alors que le clip de PNL totalise désormais plus de 227 millions de vues, ce record vient enfin d’être battu et de très loin par Inoxtag, son documentaire Kaizen devient la vidéo la plus regardée en France en 24 heures, détrônant “Au DD” avec 11 millions de visionnages en une journée et a logiquement pris la première des tendances Youtube. En plus d’avoir fait exploser le compteur des vues, le Youtubeur peut se satisfaire des retours sur sa vidéo, d’avoir pu gravir l’Everest, des milliers d’internautes ont salué sa performance dans les commentaires.

Le succès fulgurant du documentaire “Kaizen” d’Inoxtag, retraçant son ascension de l’Everest, a suscité de nombreuses réactions, tant positives que négatives. Face aux critiques, le youtubeur a tenu à apporter des clarifications et à partager sa vision des choses. Si “Kaizen” a battu des records de vues sur YouTube, le film a également fait l’objet de nombreuses critiques. Certains internautes ont reproché à Inoxtag son manque de préparation et ont comparé son projet à un “caprice de star”.

Face à ces attaques, Inoxtag a choisi de répondre avec philosophie. Il a invité ses followers à se concentrer sur leurs rêves et à ne pas se laisser décourager par les critiques. Le youtubeur a également souligné l’importance de la positivité et a appelé à une utilisation plus raisonnée des réseaux sociaux.