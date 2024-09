Kanye West en Chine avec Bianca Censori, les règles loufoques de ses shows

Le récent passage de Kanye West en Chine a été marqué par un événement inattendu : la performance live d’un nouveau morceau. Cette annonce, couplée à des règles locales quelque peu originales, a surpris et il a aussi fait chanter ses enfants lors d’un concert accompagné de Bianca Censori présente dans le public.

Kanye West a présenté ses quatre enfants sur scène lors d’un concert. North, Saint, Chicago et Psalm ont accompagné leur père pour la “Vultures Listening Party” au Wuyuan River Sports Stadium de Hainan. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux, les images dévoilent ses enfants s’amuser et sauter sur scène devant un public en délire. Bianca Censori, la compagne de Kanye West, a fièrement filmé la scène sur son iPhone.

Ye et ses enfants ont interprété la célèbre chanson “Everybody”. Avant le concert, Bianca Censori a passé du temps avec North West, témoignant de leur proximité. North West est habituée à accompagner son père sur scène, ayant déjà participé à plusieurs événements avec lui. Lors de son concert à Haikou, Kanye West a également étonné ses fans en interprétant un morceau inédit intitulé “Preacher Man”.

Des règles surréalistes pour accueillir Kanye West ! Pour accueillir l’artiste, la ville d’Haikou a mis en place des mesures pour le moins inhabituelles. Les taxis ont été tenus de diffuser la musique de Kanye West toute la journée, tandis que les boutiques Adidas ont été fermées et certaines voitures ont arboré des slogans hostiles à la marque. Ces règles, dictées par les tensions entre l’artiste et la marque, ont alimenté les discussions sur les réseaux.

Une fois de plus, Kanye West a montré son caractère provocateur en imposant ses propres règles lors de sa tournée. Ces événements insolites renforcent l’image d’un artiste à la personnalité complexe et à l’influence considérable sur la culture populaire.

KANYE WEST PREVIEWS UNRELEASED SONG, “PREACHER MAN” AT HIS CONCERT IN HAIKOU, CHINA. 🇨🇳

YE: “So this is from the next project, it’s called ‘Preacher Man’, run it”

‘

‘

Follow us for more 🔥📺

.

.

.#ye #Kanye #KanyeWest #yeinchina #China #concert #hainan #music pic.twitter.com/Wfy8NOeFj5

— Nosy Buzzer (@NosyBuzzer) September 15, 2024