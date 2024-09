Koba LaD, Jul, SCH, Koba LaD, Gazo, Gims : Les origines des noms de scène des rappeurs

De Koba LaD à Gims en passant par Jul et SCH, découvres les explications des origines des noms de scène des rappeurs français. Dans le monde du rap, le nom de scène est bien plus qu’un simple pseudonyme. Il est l’expression d’une identité artistique, d’une histoire personnelle et d’un univers bien spécifique.

Le choix du nom de scène est une étape cruciale dans la construction de l’identité d’un artiste. Pour les rappeurs français, ce pseudonyme est bien plus qu’un simple nom, c’est une véritable signature qui les accompagne tout au long de leur carrière.

Koba LaD : Un hommage aux racines et à la rébellion

Koba LaD a puisé son inspiration dans la culture populaire et ses expériences personnelles pour créer son nom de scène. “Koba”, en référence à un personnage de la planète des singes, symbolise la rébellion, tandis que “LaD” est un clin d’œil à son groupe d’amis “La Défense”.

Jul : La simplicité comme marque de fabrique

Né Julien Mari, Jul a opté pour un nom de scène court et efficace qui est rapidement devenu un véritable phénomène. Le choix de “Jul” est une référence directe à son prénom, mais aussi un clin d’œil à son quartier d’origine, après s’être nommé “Juliano 135” au début de sa carrière, il a raccourci son pseudo qui inspire son célèbre signe des deux mains en formant les lettres “J”, “U” et “L”.

SCH : Un mystère bien gardé

SCH, de son vrai nom Julien Schwarzer, a choisi un pseudonyme énigmatique qui renvoie à ses origines et à sa personnalité. Cet acronyme, simple mais efficace, a su séduire le public et s’imposer dans le paysage du rap français alors qu’il avait commencé par se nommer “Schneider” en 2014, il a raccourci son nom de scène pour SCH en hommage à ses origines allemandes qu’il a hérité de son père.

Orelsan : Un mélange de cultures

Orelsan a puisé son inspiration dans sa passion pour la culture japonaise pour créer son nom de scène. “Orel” est une variante de son prénom, tandis que “san” est un suffixe honorifique japonais.

Gazo : Un clin d’œil aux origines

Gazo a choisi un nom de scène qui fait directement référence à son quartier et à son environnement. Issu de l’argot, transformant le mot “Gars” en “Gazo” c’est un surnom qui souligne ses racines urbaines et son attachement à ses origines.

Gims : Un nom aux multiples facettes

Le parcours artistique de Gims est étroitement lié à l’évolution de son nom de scène. Initialement surnommé “Maître Gims” par son frère, le rappeur a choisi ce pseudonyme pour évoquer une certaine autorité et un personnage fort, inspiré par les héros de mangas et de séries américaines qu’il affectionnait. Le terme “Maître” suggérait un certain charisme et un statut particulier au sein de la scène musicale.

Cependant, en 2019, Gims a décidé de simplifier son identité artistique en abandonnant le préfixe “Maître”. Ce choix s’explique par une volonté de se concentrer sur l’essentiel et de se rapprocher davantage de son public. “Gims” est devenu un nom plus direct et plus personnel, reflétant l’évolution de l’artiste et de son style musical.