Bianca Censori dans une tenue osée avec les enfants de Kanye West

La femme de Kanye West, Bianca Censori, a probablement provoqué la colère de Kim Kardashian jeudi en s’affichant dans une tenue jugée totalement inappropriée pour une sortie en famille à Tokyo.

Depuis son mariage avec Kanye West, Bianca Censori ne cesse de faire parler d’elle. Récemment, la jeune femme a une nouvelle fois défrayé la chronique en arborant une tenue jugée inappropriée lors d’une sortie familiale à Tokyo, suscitant ainsi la colère de son illustre prédécesseure, Kim Kardashian.

Vêtue d’un haut transparent laissant entrevoir ses dessous, Bianca Censori a affiché une allure audacieuse qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Ce choix vestimentaire, loin d’être anodin, semble être une véritable provocation envers Kim Kardashian, qui aurait demandé à Kanye West d’interdire à sa nouvelle compagne d’adopter un style aussi provocateur en présence des enfants.

Les tensions entre Bianca Censori et Kim Kardashian seraient liées à une véritable compétition vestimentaire. Si Kanye West avait déjà exercé une influence significative sur le style de Kim Kardashian pendant leur mariage, il semble désormais orienter son attention vers Bianca Censori. Cette nouvelle muse inspire au rappeur une créativité débordante, l’encourageant à explorer des territoires stylistiques toujours plus audacieux.

Les relations au sein de cette famille recomposée sont complexes. Alors que Kanye West semble avoir trouvé une nouvelle source d’inspiration en la personne de Bianca Censori, Kim Kardashian, quant à elle, tente de préserver une image de mère de famille unie et protectrice. Les choix vestimentaires de sa remplaçante viennent ainsi mettre à mal cette image qu’elle souhaite cultiver.

Parallèlement à ces tensions vestimentaires, Kanye West a fait une apparition remarquée avec ses quatre enfants lors d’un concert en Chine. Cette performance familiale a suscité l’émotion des fans et a permis à Bianca Censori de se mettre en scène dans le rôle de la belle-mère attentive, filmant chaque instant de ce moment privilégié.

Bianca Censori looks pretty much naked while shopping with Kanye West and kids https://t.co/4qo0Chk4So

— Metro (@MetroUK) September 20, 2024